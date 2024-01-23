Суд залишив Коломойського під вартою

Шевченківський районний суд Києва залишив бізнесмена Ігоря Коломойського під вартою до 2 березня із заставою у розмірі 2,65 млрд грн. Відповідне рішення суд схвалив на засіданні 22 січня.

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Прокурори клопотали про продовження утримання Коломойського у СІЗО на час проведення досудового розслідування.

Адвокати Коломойського наполягали на зміні запобіжного заходу з варти на домашній арешт у селі Микільське-на-Дніпрі Дніпропетровської області, зокрема через незадовільний стан здоров'я бізнесмена.

Суд також відмовив у проханні щодо передачі Коломойського на поруки.

Варто зазначити, що суд зменшив Коломойському заставу на попередньому засіданні 21 грудня 2023 року із 3,89 млрд грн до 2,65 млрд грн.

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Що цьому передувало

2 вересня СБУ, БЕП та Офіс генпрокурора вручили Коломойському підозру за статтями 190 та 209 Кримінального кодексу: шахрайство та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Згодом Коломойський отримав ще 2 підозри: про виведення з Приватбанку загалом 15 млрд грн.

15 вересня Шевченківський районний суд переобрав запобіжний захід олігарху Ігорю Коломойському, який отримав нову підозру за трьома статтями — у справі про заволодіння 5,8 млрд гривень. Суддя змінив запобіжний захід у частині застави, встановивши її розмір 3 млрд 891 млн гривень.

7 вересня Коломойський отримав підозру в заволодінні 9,2 мільярда гривень Приватбанку.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура після оголошення підозри Ігорю Коломойському вжили заходи щодо арешту його активів.