Минулої доби українські захисники ліквідували ще 960 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 377 820 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
23 січня 2024, 8:26
Втрати ворога за 22 січня: 960 російських окупантів, 22 танки та 1 ракета
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Втрати ворога
- особового складу — близько 377820 (+960) осіб,
- танків — 6214 (+22) од,
- бойових броньованих машин — 11548 (+59) од,
- артилерійських систем — 8947 (+51) од,
- РСЗВ — 970 (+2) од,
- засоби ППО — 657 (+0) од,
- літаків — 331 (+0) од,
- гелікоптерів — 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 6961 (+0),
- крилаті ракети — 1820 (+1),
- кораблі/катери — 23 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 11956 (+65) од,
- спеціальна техніка — 1409 (+12).
Джерело: Мінфін
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