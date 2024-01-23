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23 січня 2024, 10:00

TL HUB — новий підхід для пошуку бізнес-партнерів

23 січня 2024 року стартувала робота інноваційної платформи TL HUB. Вона створена для налагодження комунікації в бізнес-сфері. Користувачі знаходять тут підрядників та партнерів, обмінюються контактами, мають доступ до реальних цін та пропозицій.

Кому підійде TL HUB

Сервісом TL HUB можуть скористатися ФОП і ТОВ, які проводять свою діяльність у сільському господарстві, будівельній, транспортній галузях, нафтогазовій промисловості, сфері послуг та багатьох інших. Цей інформаційний ресурс дає змогу саме отримати контакти потенційного партнера, а не здійснювати продажі чи укладати угоди.

Сервіс TL HUB:

  • забезпечує анонімність — вибір компанії робиться на основі пропозиції (опис, ціна);
  • розміщує дані тільки перевірених через YouControl компаній;
  • формує чесний рейтинг на основі оцінок користувачів (його не можна купити).

Дані компанії, яка публікує пропозицію, TL HUB відкриває, тільки якщо друга сторона схвалила запит на обмін контактами.

Коментар Поставного Артема, засновника TL HUB:

«Ми розуміємо, як багато при виборі партнера означає назва та репутація компанії, але свідомо пішли на такий крок. Це дає можливість нівелювати суттєві бар'єри користувачів, мотивує підтримувати ціни актуальними та, головне, ринковими. Насамперед ми дбаємо про те, щоб наш сервіс відкривав перед користувачами нові можливості, а не спричиняв незручні ситуації».

Переваги сервісу TL HUB

Пошук партнерів у бізнесі не завжди легкий, особливо через інтернет-мережі, адже часто на сайтах зазначені неактуальні ціни і відсутня можливість перевірити надійність підрядника.

Для вирішення цих проблем TL HUB:

  • допускає до розміщення тільки пропозиції з цінами;
  • забезпечує актуальність та оновлення даних компанії.

Серед переваг платформи TL HUB — широка функціональність:

  • в оголошенні є інформація про номенклатуру УКТЗЕД (товар), КВЕД (логістика, послуги) та теги для пошуку товару;
  • у покупця є можливість самостійно фільтрувати товари та послуги за УКТЗЕД, КВЕД;
  • оголошення мають локацію, їх можна фільтрувати за населеним пунктом, вибрати радіус;
  • компанії можуть публікувати свої новини;
  • є доступ до аналітичних матеріалів за період (місяць/рік).

Коментар Литовченко Тетяни, CFO TL HUB:

«Ми розуміємо, що статистика цін — важливий інструмент для прийняття рішень підприємцями, тому збираємо таку аналітику по кожному обраному товару відповідно до класифікації УКТЗЕД та КВЕД. Це допомагає користувачам швидко і точно знаходити потрібні дані та на їх основі приймати рішення».

Як почати користуватися TL HUB

Щоб оцінити всі переваги інноваційної платформи, потрібно:

  1. Зареєструватися.
  2. Пройти базову перевірку (для відсіювання непрацюючих компаній).
  3. Ввести код ЄДРПОУ або ІПН (сервіс перевірить наявність користувача у базі YouControl). Інші дані заповнюються автоматично.
  4. Підтвердити актуальність даних і здійснити вхід.

Далі користувач отримує можливість публікувати оголошення, архівувати, зберігати чернетки. Після завершення співпраці можна поставити оцінку якості робіт підрядника. Це дає рівні права для компаній різних розмірів отримати чесний рейтинг.

Які напрями охоплює TL HUB

Можливості TL HUB включають:

  • швидкий пошук підрядників;
  • організацію логістики по всій країні;
  • моніторинг ситуації на ринку.

На вибір доступні тарифи «Старт», «Бізнес», «VIP» (різниця в кількості оголошень та користувачів у профілі компанії). Купівля пакета на пів року дає знижку 15%, на рік — 25%.

Сайт має простий і зрозумілий інтерфейс, ним можна скористатися на ПК, планшеті та смартфоні. До запуску готуються застосунки для iOS та Android.

Джерело: Мінфін
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