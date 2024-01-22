До закриття міжбанку курс долара впав на 9 копійок у купівлі та на 6 копійок у продажу. Євро впало на 13 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу.
22 січня 2024, 17:34
Курс валют на вечір 22 січня: на міжбанку долар та євро продовжують падіння
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Відкриття 22 січня
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Закриття 22 січня
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Зміни
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37,51/37,52
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37,42/37,46
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9/6
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40,88/40,88
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40,75/40,78
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13/10
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,70−38,25 грн. Євро купують за 41,00 грн, а продають за 41,75 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,11−38,23, євро — 41,60−41,75 грн.
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Джерело: Мінфін
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