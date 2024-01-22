Курс валют на вечір 22 січня: на міжбанку долар та євро продовжують падіння

До закриття міжбанку курс долара впав на 9 копійок у купівлі та на 6 копійок у продажу. Євро впало на 13 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Валюта Відкриття 22 січня Закриття 22 січня Зміни долар 37,51/37,52 37,42/37,46 9/6 євро 40,88/40,88 40,75/40,78 13/10

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,70−38,25 грн. Євро купують за 41,00 грн, а продають за 41,75 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,11−38,23, євро — 41,60−41,75 грн.

«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.