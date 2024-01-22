Понад 10 тисяч українців отримали державні гранти на бізнес

359 українців визнані переможцями останньої у 2023 році хвилі грантової програми «Власна справа» та отримають від держави 86,5 млн грн на старт або розширення бізнесу. Загалом торік мікрогранти за цією програмою отримали понад 10 тис. українців. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки на Урядовому порталі.

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«У минулому році позитивне рішення про надання гранту отримали понад 10 тис. українців на 2,4 млрд грн. Від початку дії програми в липні 2022 року маємо вже 13,5 тис. грантоотримувачів, в розвиток бізнесу яких держава інвестує загалом 3 млрд грн. Завдяки цим грантам відкрились тисячі нових підприємств, ще вдвічі більше компаній масштабують свій бізнес, створено понад 25 тис. робочих місць», — повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

Серед отримувачів мікрогрантів 23 хвилі 57% жінок і 43% чоловіків. 70% із них мають вищу освіту.

Найбільше грантоотримувачів із Львівської області (40 осіб), Вінницької області (32 особи), Київської області (31 особа) та міста Києва (31 особа). Переважна більшість грантоотримувачів планують витратити кошти мікрогранту на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу.

Найпопулярнішими сферами, в яких працюватимуть переможці 23 хвилі, є:

оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів — 123 особи;

тимчасове розміщування й організація харчування — 59 осіб;

переробна промисловість — 52 особи.

За грантовою програмою «Власна справа» українці можуть отримати мікрогрант від 50 тис. до 250 тис. грн. Кошти можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності. Обов'язковою умовою надання коштів є створення 1−2 робочих місць залежно від суми гранту.