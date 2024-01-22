До «Дія.City» приєдналося вже понад 800 компаній

На сьогодні до спеціального податкового режиму для IT-галузі «Дія.City» приєдналося понад 800 компаній, із яких близько 100 — defense-tech-компанії. Про це написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в телеграм-каналі.

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Зокрема, до «Дія.City"долучилася перша кіберспортивна команда — Monte, яка у 2023 році перемогла у шести турнірах і стала сенсацією світового кіберспорту.

«Приєдналася також третя компанія з групи SoftServe. Це одна з найпотужніших компаній українського ІТ. Ще один помітний гравець — розробники програмного забезпечення Yalantis теж тепер у «Дія.City», — додав урядовець.

За його словами, дедалі більше світових технологічних гігантів розглядають Україну як привабливу юрисдикцію для ведення свого бізнесу. Зокрема, нещодавно про наміри приєднатися до «Дія.City» повідомила японська компанія Rakuten.

Нагадаємо

Станом на березень 2023 року резидентами «Дія.City» було 500 компаній. За словами Федорова, це були як технологічні гіганти, так і стартапи.

Через війну Мінцифри спростило критерії резидентства. Зокрема, резидентам «Дія.City» не потрібно подавати звіт про відповідність і незалежний аудиторський висновок до 1 січня року, наступного за мирним роком.

На час воєнного стану компанії не позбавлятимуть статусу резидентів «Дія.City», навіть якщо вони не відповідатимуть критеріям: кількість співробітників, середня зарплата тощо. Це стосується як чинних резидентів, так і компаній, які прагнуть долучитися до спецрежиму. Водночас податкові умови «Дія.City» залишаються незмінними.