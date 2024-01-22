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22 січня 2024, 18:10

Польща приєдналася до декларації G7 про «гарантії безпеки» для України

Польща приєдналася до декларації «Великої сімки» (G7) про «гарантії безпеки» для України. Про це повідомив польський премʼєр-міністр Дональд Туск під час візиту до Києва.

Польща приєдналася до декларації «Великої сімки» (G7) про «гарантії безпеки» для України.

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Що відомо

«Будемо співпрацювати і в інших форматах. Польща приєдналася до декларації G7 — ця декларація покликана мобілізувати демократичні країни на підтримку України», — повідомив Туск.

Premier @DonaldTusk w #Kijów: Będziemy współpracować również w innych formatach. Polska dołączyła do deklaracji grupy G7 — ta deklaracja ma mobilizować kraje demokratyczne na rzecz wsparcia Ukrainy.

— Kancelaria Premiera (@PremierRP) January 22, 2024

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Нагадаємо

Нещодавно Латвія, Литва та Естонія приєдналися до декларації G7, яка передбачає надання Україні безпекових гарантій.

Також Північна Македонія приєдналася до декларації «Великої сімки» щодо підтримки безпекових гарантій для України, яка була погоджена на полях саміту НАТО у Вільнюсі.

Напередодні приєдналася до декларації країн «Великої сімки» Греція.

Джерело: Мінфін
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