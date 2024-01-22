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22 січня 2024, 16:15

Ціни на газ у Європі впали нижче за $300 за тисячу кубометрів

Ціни на газ у Європі вранці 22 січня опустилися нижче за $300 за тисячу кубометрів уперше з 28 липня 2023 року. Про це свідчать дані лондонської біржі ICE, передає enkorr.

Ціни на газ у Європі вранці 22 січня опустилися нижче за $300 за тисячу кубометрів уперше з 28 липня 2023 року.
Фото:depositphotos

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Торги на біржі

Лютневі (найближчі) ф'ючерси за індексом TTF (найбільшого в Європі хаба, розташованого в Нідерландах) відкрили торги о 10:00 на рівні $307,7 (-3,8%). Під час торгів вартість опускалася до $299,8 (-6,3%) — нижче за психологічну позначку в $300 уперше з 28 липня.

Станом на 10:00 за київським часом їхня вартість становить $301,8 (-5,6%). Динаміка котирувань наводиться від розрахункової ціни попереднього торгового дня — $319,8 за тисячу кубометрів.

«У понеділок місячні ф'ючерси на газ упали до найнижчого рівня з 2021 року. Ситуація принципово не змінилася, навіть незважаючи на те, що ми можемо спостерігати короткочасні коригування у бік підвищення, ситуація з великими запасами газу утримуватиме ринок під тиском», — зазначили експерти Energi Danmark у ранковому огляді.

Біржові газові котирування в Європі 22 січня опустилися нижче за $350 вперше з 7 вересня.

Період високих цін на газ на європейській біржі тривав у 2021−2022 роках. Таких стійко високих цін не було за всю історію функціонування газових хабів у Європі з 1996 року. Історичного рекорду на рівні $3 892 за тисячу кубометрів ціни досягли на початку весни 2022 року. За підсумками минулого року середні котирування становили близько $460 за тисячу кубометрів.

Джерело: Мінфін
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