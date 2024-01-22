За минулий тиждень, з 15 по 19 січня, Фонд державного майна провів 12 приватизаційних аукціонів та залучив 346,66 мільйонів гривень до держбюджету. Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.
22 січня 2024, 15:10
До бюджету залучили ще майже 350 мільйонів від приватизації
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Результатами роботи минулого тижня стали:
- 12 успішних аукціонів з приватизації держмайна;
- 346,66 млн гривень надходжень до держбюджету;
- у торгах взяли участь 100 учасників;
- вартість активів зросла у 15,5 разів.
Найдорожчим об'єктом тижня став ЄМК ДП «Львівський державний інститут з проектування нафтопереробних і нафтохімічних підприємств». Вартість якого зросла з стартових — 588 521 гривень до фінальних — 200 млн гривень. За актив змагалися відразу 33 учасника.
Джерело: Мінфін
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