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22 січня 2024, 12:59

Приватбанк виставив на продаж 80 тисяч безнадійних кредитів фізосіб

Державний Приватбанк виставив на торги права вимоги на понад 80 тисяч споживчих кредитів, наданих фізичним особам без забезпечення, які були визнані безнадійними та списані за рахунок сформованих резервів. Про це повідомляється на сайті банку.

Державний Приватбанк виставив на торги права вимоги на понад 80 тисяч споживчих кредитів, наданих фізичним особам без забезпечення, які були визнані безнадійними та списані за рахунок сформованих резервів.

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Що включає портфель

«Даний портфель включає понад 80 тисяч споживчих кредитів наданих фізичним особам без забезпечення, які були визнані безнадійними та списані за рахунок сформованих резервів. З портфеля для продажу виключені кредити, за якими боржниками є військовослужбовці, мобілізовані — за інформацією, яка наявна в Приватбанку», — йдеться в повідомленні.

Загальна заборгованість за указаними кредитами складає 501,4 млн грн. Це є початковою (стартовою) ціною лота.

Придбати право вимоги за кредитами можна на платформі системи електронних торгів Мін'юсту OpenMarket ДП «СЕТАМ».

Продаж боргу здійснюватиметься шляхом проведення електронних торгів, які складаються з автоматичного покрокового зниження початкової (стартової) ціни лота, етапів подання закритих цінових пропозицій та цінової пропозиції. Мінімальна ціна продажу лота складає 2,1 (дві цілих одна десята) % від початкової (стартової) ціни лота.

До торгів Приватбанк запрошує професійних учасників ринку, які займаються стягуванням боргів. Це фінансові установи, які мають діючу ліцензію на надання коштів у позику та/або послуги з факторингу.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 13

+
+30
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
22 січня 2024, 13:23
#
Из своего опыта общения с «приватом»
1 Основная масса юристов ниже уровня «дно».
2 О существовании Гражданского Кодекса Украины и о наличии в этом документе Главы 19, знают единицы!
3 О порядке взыскания пени и штрафов, по факту. только догадываются.
4.Ну о Решении Верховного Суда по делу № 6−160цс14, котором изложена позиция ВСУ по срокам исковой давности не слышал совсем никто!
Так что покупайте, занимайтесь факторингом — счастья и удачи!
+
0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
22 січня 2024, 14:00
#
Ти ж розумієш, що все вони чули та знають. Просто то НЕ ТВОЇ юристи =)
Це звичайна практика — морозитись та перекладати тягар пошуку інформації та доказів на плечі клієнта. Корпоративні юристи за програні справи премій лишаються на чолі з керівником, тому й прикидаються шлангами.

Я коли викупав за три копійки з дисконтом свій вигаданий Приватом та просужений його юристами кредит, там керівник відділу стягнення не здався мені необізнаним та тупим. Бо він був зацікавлений в тому, щоб викреслити ще рядок зі списку безнадійних записів про кредити.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
22 січня 2024, 14:20
#
1 Я вам не «тыкал»? Нет?
2. Вы в какой стране находитесь? Не в Украине? Сами знаете куда вам идти и что делать?
+
+11
Oleksii Ch
Oleksii Ch
22 січня 2024, 14:33
#
Ой, ліцензований зрадофіл знайшов до чого причепитись.
Де мені знаходитись, куди йти та чим займатись на щастя вирішують не такі як ТИ.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
22 січня 2024, 16:00
#
Не нравится, маленькому!!!
А хамить, оскорблять других. нравится?
«Тыкать» будешь себе равным! Я думаю, ты и за рубежами найдешь массу пивняков, в которых собираются твои «братья по разуму»
Спасибо за понимание!
+
0
Benderitto
Benderitto
22 січня 2024, 14:05
#
Щодо позовної давності.

Тот же сам Приват может оплатить за должника к примеру 50 грн. на погашение задолженности и т.о. срок исковой давности возобновляется
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0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
22 січня 2024, 14:11
#
Це так не працює.
Має бути 100% доказ, що клієнт особисто сплатив — або переказ з його власного рахунку в іншому банку, або касова квитанція з підписом, або ідентифікований переказ з теміналу. Підробкою документів вони займатись не будуть, немає дурних брати на себе відповідальність.
Інакше саме поняття позовної давності втрачає сенс, якщо позивач може маніпулятивно ним керувати.
Вони ще для дурнів пишуть в основній угоді, що позовна давність 50-100 років. Цей пункт не вартий електрики витраченої на його набор на компʼютері, бо зміна термінів позовної давності може бути оформлена тільки додатковою угодою зі згоди клієнта.
Ну і головне — позовна давність не працює автоматично, треба заявляти ходатайство (ліниво гуглити як це слово українською)
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0
Benderitto
Benderitto
22 січня 2024, 14:14
#
В условиях договора вряд ли прописано с какого счета должно быть погашение кредитной задолженности.
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0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
22 січня 2024, 14:17
#
Не в тому справа, приводом до відновлення розрахунку 3 років можуть бути тільки дії клієнта. Це ніяк не повїязано з тим, звідки треба платити за кредит.
Якщо вони заявляють про новий відлік 3 років, треба мати докази, що то зробив саме клієнт.
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0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
22 січня 2024, 14:22
#
Сам Приват, хоч це і держбанк, може опосередковано купити проблему за 1% від вартості, щоб закрити її офіційно, щоб не теліпалися ті борги.
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0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
22 січня 2024, 14:26
#
Не може. Це зразу плюс дикий штраф або мінус ліцензія.
Це злочинна маніпуляція ліквідністю — викупити сам в себе борги = знизити їх частку в резервах
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0
Benderitto
Benderitto
22 січня 2024, 15:27
#
Эти кредиты со средней просрочкой 10 лет уже давно списаны за счет резерва.
Банк уже принял убыток.
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0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
22 січня 2024, 15:55
#
Вони все одно висять як проблемний актив і їх обсяг має бути покритий екстра-резервами. В збиток їх можуть записати тільки офіційно передавши права новому кредитору.
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