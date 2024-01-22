Державний Приватбанк виставив на торги права вимоги на понад 80 тисяч споживчих кредитів, наданих фізичним особам без забезпечення, які були визнані безнадійними та списані за рахунок сформованих резервів. Про це повідомляється на сайті банку.
Приватбанк виставив на продаж 80 тисяч безнадійних кредитів фізосіб
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Що включає портфель
«Даний портфель включає понад 80 тисяч споживчих кредитів наданих фізичним особам без забезпечення, які були визнані безнадійними та списані за рахунок сформованих резервів. З портфеля для продажу виключені кредити, за якими боржниками є військовослужбовці, мобілізовані — за інформацією, яка наявна в Приватбанку», — йдеться в повідомленні.
Загальна заборгованість за указаними кредитами складає 501,4 млн грн. Це є початковою (стартовою) ціною лота.
Придбати право вимоги за кредитами можна на платформі системи електронних торгів Мін'юсту OpenMarket ДП «СЕТАМ».
Продаж боргу здійснюватиметься шляхом проведення електронних торгів, які складаються з автоматичного покрокового зниження початкової (стартової) ціни лота, етапів подання закритих цінових пропозицій та цінової пропозиції. Мінімальна ціна продажу лота складає 2,1 (дві цілих одна десята) % від початкової (стартової) ціни лота.
До торгів Приватбанк запрошує професійних учасників ринку, які займаються стягуванням боргів. Це фінансові установи, які мають діючу ліцензію на надання коштів у позику та/або послуги з факторингу.
Коментарі - 13
1 Основная масса юристов ниже уровня «дно».
2 О существовании Гражданского Кодекса Украины и о наличии в этом документе Главы 19, знают единицы!
3 О порядке взыскания пени и штрафов, по факту. только догадываются.
4.Ну о Решении Верховного Суда по делу № 6−160цс14, котором изложена позиция ВСУ по срокам исковой давности не слышал совсем никто!
Так что покупайте, занимайтесь факторингом — счастья и удачи!
Це звичайна практика — морозитись та перекладати тягар пошуку інформації та доказів на плечі клієнта. Корпоративні юристи за програні справи премій лишаються на чолі з керівником, тому й прикидаються шлангами.
Я коли викупав за три копійки з дисконтом свій вигаданий Приватом та просужений його юристами кредит, там керівник відділу стягнення не здався мені необізнаним та тупим. Бо він був зацікавлений в тому, щоб викреслити ще рядок зі списку безнадійних записів про кредити.
2. Вы в какой стране находитесь? Не в Украине? Сами знаете куда вам идти и что делать?
Де мені знаходитись, куди йти та чим займатись на щастя вирішують не такі як ТИ.
А хамить, оскорблять других. нравится?
«Тыкать» будешь себе равным! Я думаю, ты и за рубежами найдешь массу пивняков, в которых собираются твои «братья по разуму»
Спасибо за понимание!
Тот же сам Приват может оплатить за должника к примеру 50 грн. на погашение задолженности и т.о. срок исковой давности возобновляется
Має бути 100% доказ, що клієнт особисто сплатив — або переказ з його власного рахунку в іншому банку, або касова квитанція з підписом, або ідентифікований переказ з теміналу. Підробкою документів вони займатись не будуть, немає дурних брати на себе відповідальність.
Інакше саме поняття позовної давності втрачає сенс, якщо позивач може маніпулятивно ним керувати.
Вони ще для дурнів пишуть в основній угоді, що позовна давність 50-100 років. Цей пункт не вартий електрики витраченої на його набор на компʼютері, бо зміна термінів позовної давності може бути оформлена тільки додатковою угодою зі згоди клієнта.
Ну і головне — позовна давність не працює автоматично, треба заявляти ходатайство (ліниво гуглити як це слово українською)
Якщо вони заявляють про новий відлік 3 років, треба мати докази, що то зробив саме клієнт.
Це злочинна маніпуляція ліквідністю — викупити сам в себе борги = знизити їх частку в резервах
Банк уже принял убыток.