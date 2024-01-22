Приватбанк виставив на продаж 80 тисяч безнадійних кредитів фізосіб

Що включає портфель

«Даний портфель включає понад 80 тисяч споживчих кредитів наданих фізичним особам без забезпечення, які були визнані безнадійними та списані за рахунок сформованих резервів. З портфеля для продажу виключені кредити, за якими боржниками є військовослужбовці, мобілізовані — за інформацією, яка наявна в Приватбанку», — йдеться в повідомленні.

Загальна заборгованість за указаними кредитами складає 501,4 млн грн. Це є початковою (стартовою) ціною лота.

Придбати право вимоги за кредитами можна на платформі системи електронних торгів Мін'юсту OpenMarket ДП «СЕТАМ».

Продаж боргу здійснюватиметься шляхом проведення електронних торгів, які складаються з автоматичного покрокового зниження початкової (стартової) ціни лота, етапів подання закритих цінових пропозицій та цінової пропозиції. Мінімальна ціна продажу лота складає 2,1 (дві цілих одна десята) % від початкової (стартової) ціни лота.

До торгів Приватбанк запрошує професійних учасників ринку, які займаються стягуванням боргів. Це фінансові установи, які мають діючу ліцензію на надання коштів у позику та/або послуги з факторингу.