Sony відмовилась від злиття з індійським медіагігантом Zee

Японська компанія Sony відмовилась від угоди злиття з медіагігантом Zee Entertainment. Компанії за два роки не домовились хто має очолити конгломерат, який оцінювали в $10 млрд. Про це пише Reuters.

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Угода сприймалась як вирішальна для виживання компаній на висококонкурентному ринку, враховуючи ймовірність злиття індійської Reliance й Disney, кожна з яких має великий потоковий сервіс, а також 120 телевізійних каналів.

Zee Entertainment керує 45 телеканалами й також надає стрімінгові послуги.

Причиною розірвання було названо невиконання умов угоди про злиття.

Хоча в Sony не уточнили, які умови були невиконані, тупик щодо того, хто очолить об'єднану компанію, поставив злиття під загрозу.

Sony заявила, що не очікує жодного суттєвого впливу на результати фінансового 2024 року від розірванн.