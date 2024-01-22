Курс валют на 22 січня: долар та євро дорожчають в обмінниках

У понеділок, 22 січня, на готівковому ринку курс долара знизився на 7 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу. Євро подешевшало на 15 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу.

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Валютний ринок

В обмінниках долар додав 10 копійок у продажу, а у купівлі 4 копійки. Курс євро у покупці додав 5 копійок, а у продажу 11 копійок.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,70−38,25 грн. Євро купують за 41,05 грн, а продають за 41,80 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,20−38,29, євро — 41,60−41,81 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 37,51−37,52 грн/$. Торги євро проходять на рівні 40,88−40,88 грн/євро.