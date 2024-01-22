Міністр економіки Швейцарії Гі Пармелін заявив, що Швейцарія та Індія досягли консенсусу щодо угоди про вільну торгівлю після 16 років перемовин. Про це повідомляє агенція Bloomberg.
22 січня 2024, 10:48
16 років перемовин: Швейцарія й Індія досягли угоди про вільну торгівлю
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Вільна торгівля
«Швейцарія та Індія досягли консенсусу щодо угоди про вільну торгівлю після 16 років переговорів», — заявив міністр економіки Швейцарії Гі Пармелін.
Пармелін вирушив до Індії одразу після Всесвітнього економічного форуму у Давосі, Швейцарія, щоб зустрітися зі своїм колегою Піюшем Гойялом.
Умови угоди було узгоджено, й офіційні особи зараз працюють над остаточним погодженням деталей, сказав він.
Нова угода «створить робочі місця для молодого населення Індії та забезпечить зайнятість у Швейцарії», — наголосив Пармелін у коментарі місцевим ЗМІ.
Джерело: Мінфін
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