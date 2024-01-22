Криптовалютна компанія Terraform Labs, яка стоїть за стабільною монетою TerraUSD, що впала у 2022 році, подала заяву про банкрутство згідно із главою 11 в США, передає CNBS з посиланням на судові документи.
22 січня 2024, 10:13
Блокчейн-платформа Terraform Labs подала заяву про банкрутство
►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Що відомо
Зобов'язання компанії оцінюються в межах від $100 млн до $500 млн.
Обсяг активів Terraform Labs знаходиться в тому ж діапазоні, що випливає з документів компанії.
Terraform Labs зазначила, що виконає всі фінансові зобов'язання перед співробітниками та постачальниками під час розгляду справи, не вимагаючи додаткового фінансування.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі