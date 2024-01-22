Блокчейн-платформа Terraform Labs подала заяву про банкрутство

Криптовалютна компанія Terraform Labs, яка стоїть за стабільною монетою TerraUSD, що впала у 2022 році, подала заяву про банкрутство згідно із главою 11 в США, передає CNBS з посиланням на судові документи.

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Що відомо

Зобов'язання компанії оцінюються в межах від $100 млн до $500 млн.

Обсяг активів Terraform Labs знаходиться в тому ж діапазоні, що випливає з документів компанії.

Terraform Labs зазначила, що виконає всі фінансові зобов'язання перед співробітниками та постачальниками під час розгляду справи, не вимагаючи додаткового фінансування.