Минулої доби українські захисники ліквідували ще 830 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 376 860 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
22 січня 2024, 9:24
Втрати ворога за 21 січня: 830 російських окупантів, 11 танків та 25 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 376860 (+830) осіб,
- танків — 6192 (+11) од,
- бойових броньованих машин — 11489 (+23) од,
- артилерійських систем — 8896 (+21) од,
- РСЗВ — 968 (+0) од,
- засоби ППО — 657 (+2) од,
- літаків — 331 (+0) од,
- гелікоптерів — 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 6961 (+25),
- крилаті ракети — 1819 (+1),
- кораблі /катери — 23 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 11891 (+29) од,
- спеціальна техніка — 1397 (+5)
Джерело: Мінфін
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