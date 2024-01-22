Цифровізація охорони здоров’я: які сервіси з’являться у 2024 році

Міністерство охорони здоров'я України презентувало роботу вже впроваджених проєктів і анонсувало плани щодо розвитку цифровізації охорони здоров’я на 2024 рік. Про це йдеться у повідомленні Міністерства на Урядовому порталі.

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Зазначається, що електронна система охорони здоров’я (ЕСОЗ) — найбільша IT-система України і одна з ключових систем цифрового простору української медицини eHealth.

Сьогодні завдяки новим сервісам, що вже впроваджені в ЕСОЗ, можна:

виписувати електронні направлення;

формувати медичні висновки про народження та тимчасову непрацездатність;

придбати рецептурні ліки за електронним рецептом від лікаря;

отримувати ліки, а також тест-смужки для глюкометрів за е-рецептом у межах програми реімбурсації тощо.

Також в електронній системі охорони здоровʼя став доступним функціонал обліку реабілітаційних втручань. Внесено понад мільйон записів (з використанням МКФ) щодо провадження реабілітації.

Крім сервісів, впроваджених в ЕСОЗ, уже запущено пілот електронної системи управління запасами ліків та медичних виробів «e-Stock», розвинуто нові модулі системи «MedData», серед яких — модуль «гуманітарна допомога», «Вакцинація» та «Облік».

Що буде вдосконалено і впроваджено у 2024 році

Як обіцяють у МОЗ, незабаром запрацює кабінет пацієнта, тож в українців з’явиться можливість, зокрема, і заключати декларацію з лікарем онлайн.

Окрім цього, буде розширено функціонал реабілітаційних втручань, продовжиться впровадження системи верифікації лікарських засобів, продовжуватиметься робота над цифровізацією ВЛК та МСЕК.