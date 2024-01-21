Німецькі автовиробники не встигають за ринком електромобілів та втрачають прибутки

Німецькі автовиробники, такі, як BMW, Mercedes-Benz і Volkswagen не встигають за ринком електромобілів, втрачаючи прибутки, через ставку на автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння. Про це повідомляє Financial Times.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Компанії стиснуті з двох сторін, оскільки інвестиції в електричні транспортні засоби та автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння знижують маржу. На фоні азійських ринків, що зростають це створює грандіозну проблему для німецької автопромисловості.

Як зазначається, останні п’ять років були складними для компаній-автовиробників. Вони потерпали від тиску прийняття рішень щодо переходу на виробництво електромобілів. В останні три роки до проблем додався економічний спад, інфляція та високі відсоткові ставки у Німеччині.

За три роки кількість німецьких постачальників першого рівня з більш ніж 20 працівниками скоротилася з трохи менше як 700 до приблизно 615, при цьому, згідно з офіційною статистикою, за той самий період було втрачено понад 30 000 робочих місць.

Деякі з найбільших компаній Німеччини, такі як Schaeffler і Continental, в останні роки попереджали про скорочення понад десятків тисяч робочих місць, оскільки вони намагаються збільшити інвестиції в технології майбутнього. Минулого тижня Bosch оголосив про скорочення 1200 робочих місць.

Значною мірою фінансовий тиск, з яким наразі стикаються постачальники, зумовлений необхідністю інвестувати в електромобілі одночасно зі збереженням частки на ринку двигунів внутрішнього згоряння.

Згідно зі звітом консалтингової компанії Strategy&, що належить PwC, у 2022 році німецькі постачальники, які працюють з автовиробниками, витратили 16 млрд євро на дослідження та розробки — це рекордна сума.

Згідно зі звітом Lazard і консалтингової компанії Roland Berger, рентабельність постачальників старих автомобільних товарів у всьому світі, сегмент, в якому домінують німецькі компанії, скоротилася в середньому на 3% за п’ять років до 2022 року.

Хоча більшість німецьких постачальників мають значні підприємства в Китаї, вони в основному працюють з VW, Mercedes-Benz і BMW. Їхня клієнтська база не виросла далеко за межі німецьких виробників автомобілів, оскільки китайські бренди, такі як BYD, виросли разом зі своїми місцевими постачальниками, які спеціалізуються на акумуляторах і програмному забезпеченні.

Німецькі постачальники все ще утримують 25% частки світового ринку, але ця цифра знизилася на 3 відсоткових пункти з 2019 року. Частка, у своїй більшості, втрачена на користь азійських ринків, які швидше прилаштувались до нової епохи електромобілів. Німецькі компанії продовжують втрачати частку.

При цьому, компанії вже шукають шляхи переорієнтації виробництва, та здійснюють відповідні операції.