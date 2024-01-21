Німецькі автовиробники не встигають за ринком електромобілів та втрачають прибутки

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
21 січня 2024, 12:01

Німецькі автовиробники не встигають за ринком електромобілів та втрачають прибутки

Німецькі автовиробники, такі, як BMW, Mercedes-Benz і Volkswagen не встигають за ринком електромобілів, втрачаючи прибутки, через ставку на автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння. Про це повідомляє Financial Times.

Німецькі автовиробники, такі, як BMW, Mercedes-Benz і Volkswagen не встигають за ринком електромобілів, втрачаючи прибутки, через ставку на класичні автомобілі.
Фото: pixabay.com

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Компанії стиснуті з двох сторін, оскільки інвестиції в електричні транспортні засоби та автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння знижують маржу. На фоні азійських ринків, що зростають це створює грандіозну проблему для німецької автопромисловості.

Як зазначається, останні п’ять років були складними для компаній-автовиробників. Вони потерпали від тиску прийняття рішень щодо переходу на виробництво електромобілів. В останні три роки до проблем додався економічний спад, інфляція та високі відсоткові ставки у Німеччині.

За три роки кількість німецьких постачальників першого рівня з більш ніж 20 працівниками скоротилася з трохи менше як 700 до приблизно 615, при цьому, згідно з офіційною статистикою, за той самий період було втрачено понад 30 000 робочих місць.

Деякі з найбільших компаній Німеччини, такі як Schaeffler і Continental, в останні роки попереджали про скорочення понад десятків тисяч робочих місць, оскільки вони намагаються збільшити інвестиції в технології майбутнього. Минулого тижня Bosch оголосив про скорочення 1200 робочих місць.

Значною мірою фінансовий тиск, з яким наразі стикаються постачальники, зумовлений необхідністю інвестувати в електромобілі одночасно зі збереженням частки на ринку двигунів внутрішнього згоряння.

Згідно зі звітом консалтингової компанії Strategy&, що належить PwC, у 2022 році німецькі постачальники, які працюють з автовиробниками, витратили 16 млрд євро на дослідження та розробки — це рекордна сума.

Згідно зі звітом Lazard і консалтингової компанії Roland Berger, рентабельність постачальників старих автомобільних товарів у всьому світі, сегмент, в якому домінують німецькі компанії, скоротилася в середньому на 3% за п’ять років до 2022 року.

Хоча більшість німецьких постачальників мають значні підприємства в Китаї, вони в основному працюють з VW, Mercedes-Benz і BMW. Їхня клієнтська база не виросла далеко за межі німецьких виробників автомобілів, оскільки китайські бренди, такі як BYD, виросли разом зі своїми місцевими постачальниками, які спеціалізуються на акумуляторах і програмному забезпеченні.

Німецькі постачальники все ще утримують 25% частки світового ринку, але ця цифра знизилася на 3 відсоткових пункти з 2019 року. Частка, у своїй більшості, втрачена на користь азійських ринків, які швидше прилаштувались до нової епохи електромобілів. Німецькі компанії продовжують втрачати частку.

При цьому, компанії вже шукають шляхи переорієнтації виробництва, та здійснюють відповідні операції.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Mr Bungle
Mr Bungle
21 січня 2024, 13:47
#
Не факт, афтор играет с цифрами
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Mr Bungle и 11 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами