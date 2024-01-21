Минулої доби українські захисники ліквідували ще 760 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 376 030 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
21 січня 2024, 8:44
Втрати ворога за 20 січня: 760 російських окупантів, 10 танків та 2 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 376030 (+760) осіб,
- танків — 6181 (+10) од,
- бойових броньованих машин — 11466 (+11) од,
- артилерійських систем — 8875 (+7) од,
- РСЗВ — 968 (+1) од,
- засоби ППО — 655 (+1) од,
- літаків — 331 (+0) од,
- гелікоптерів — 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 6936 (+2),
- крилаті ракети — 1818 (+0),
- кораблі/катери — 23 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 11862 (+14) од,
- спеціальна техніка — 1392 (+3).
Джерело: Мінфін
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