Продажі житла в США впали до мінімуму за майже 30 років

Продажі раніше заселених будинків у США впали у 2023 році до майже 30-річного мінімуму, оскільки різке підвищення іпотечних ставок, зростання цін і постійний низький рівень пропозиції житла на ринку в сукупності зробили власність на житло недоступною для багатьох американців. Про це повідомляє Associated press.

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За даними Національної асоціації ріелторів (NAR), минулого року в США було продано 4,09 млн будинків, що на 18,7% менше, ніж у 2022 році. Це найгірший рік для продажів житла з 1995 року та найбільше річне падіння з 2007 року, коли почався спад ринку житла.

Середня ціна на житло в США за весь минулий рік зросла трохи менше ніж на 1% і досягла рекордних $389 800.

Торішнє падіння продажів житла повторює майже 18% річне падіння у 2022 році, коли ставки по іпотечному кредиту почали зростати більш ніж удвічі до кінця року.

Ця тенденція збереглася у 2023 році, підвищивши середню ставку за 30-річною іпотекою до кінця жовтня до 7,79%, найвищого рівня з кінця 2000 року.

Наприкінці грудня на ринку було лише 1 млн будинків. Хоча це на 4,2% більше, ніж роком раніше, кількість доступних будинків залишається значно нижчою за середньомісячне історичне значення приблизно у 2,25 млн.

Проте, падіння іпотечних ставок з кінця минулого року та прогнози, які передбачають подальше зниження ставок цього року, підживлюють надії на те, що продажі житла в США почнуть відновлюватися після жахливих показників у 2023 році.