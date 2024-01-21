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21 січня 2024, 14:08

Apple дозволила сторонні сервіси безконтактної оплати на iPhone

Apple надасть стороннім платіжним сервісам в Європейській економічній зоні доступ до можливостей NFC. Тепер вони зможуть запустити свої сервіси для безконтактної оплати на iPhone. Наразі активувати NFC в iPhone може тільки сама Apple і її програми. Про це повідомляє The Verge.

Apple надасть стороннім платіжним сервісам в Європейській економічній зоні доступ до можливостей NFC.
Фото: freepik.com

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В «яблучній» компанії вважають, що це допоможе розвіяти побоювання основного галузевого регулятора в особі Європейської комісії щодо можливих порушень правил конкуренції, що діють у регіоні.

Єврокомісія звинувачувала Apple в монополії через заборону конкурентам створювати аналоги Apple Pay для iPhone.

«Ми взяли на себе зобов'язання надати стороннім розробникам в Європейській економічній зоні можливість, яка дозволить їх користувачам здійснювати безконтактні платежі через NFC у своїх додатках для iOS в обхід Apple Pay і Apple Wallet», — заявив представник Apple.

Якщо Apple не виконає зобов'язання, компанію можуть покарати штрафом у розмірі до 10% від її річного обороту по всьому світу. Угода діятиме протягом 10 років.

ЄС проти Apple

У 2020 році Європейська комісія ініціювала розслідування щодо Apple. З того часу регулятор вже змусив Apple перейти на роз'єм USB-C в нових iPhone, а до березня 2024 року компанія буде зобов'язана зняти заборону на установку мобільних застосунків зі сторонніх джерел.

Також Apple під натиском ЄС пообіцяла впровадити в iMessage підтримку RCS (сучасний галузевий стандарт обміну повідомленнями). Щоправда, компанія все ж збереже поділ типів повідомлень в iMessage за кольором, тобто Android-користувачів все одно можна буде розпізнати.

Раніше Google заявила, що колірна диференціація повідомлень iMessage тисне на психіку американських підлітків. Приводом стало дослідження The Wall Street Journal, в якому стверджувалося, що тінейджери перетворили додаток на символ соціального статусу.

iMessage виділяє текстові повідомлення від користувачів Android у групових чатах зеленим кольором, від власників техніки Apple синім. Це позначення кольору бачать тільки користувачі Apple. The Wall Street Journal у своєму дослідженні стверджує, що через цю різницю з підлітків, які користуються Android, глузують.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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21 січня 2024, 16:58
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