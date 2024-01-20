НБУ зменшив продаж валюти на міжбанку

Національний банк протягом тижня, з 15 по 19 січня, купив на міжбанківському валютному ринку $0,10 млн і продав $531 млн. Чистий продаж валюти становив $530,90 млн проти $673,27 млн минулого тижня. Про це свідчать дані регулятора.

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Таким чином Нацбанк зменшив чистий продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $142,37 млн.

З початку року НБУ на міжбанку:

купив $0,65 млн;

продав $1 994,11 млн.

Чистий продаж валюти становив $1 993,46 млн.