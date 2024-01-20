Національний банк протягом тижня, з 15 по 19 січня, купив на міжбанківському валютному ринку $0,10 млн і продав $531 млн. Чистий продаж валюти становив $530,90 млн проти $673,27 млн минулого тижня. Про це свідчать дані регулятора.
20 січня 2024, 10:23
НБУ зменшив продаж валюти на міжбанку
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Таким чином Нацбанк зменшив чистий продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $142,37 млн.
З початку року НБУ на міжбанку:
- купив $0,65 млн;
- продав $1 994,11 млн.
Чистий продаж валюти становив $1 993,46 млн.
Джерело: Мінфін
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