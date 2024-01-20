Минулої доби українські захисники ліквідували ще 750 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 375 270 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
20 січня 2024, 8:45
Втрати ворога за 19 січня: 750 російських окупантів, 4 танки та 5 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 375270 (+750) осіб,
- танків — 6171 (+4) од,
- бойових броньованих машин — 11455 (+10) од,
- артилерійських систем — 8868 (+14) од,
- РСЗВ — 967 (+1) од,
- засоби ППО — 654 (+0) од,
- літаків — 331 (+0) од,
- гелікоптерів — 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 6934 (+5),
- крилаті ракети — 1818 (+0),
- кораблі/катери — 23 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 11848 (+17) од,
- спеціальна техніка — 1389 (+5).
Джерело: Мінфін
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