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19 січня 2024, 21:45

Байден підписав бюджет, рішення щодо допомоги Україні може бути ухвалене до 8 лютого

Президент США Джо Байден підписав тимчасовий законопроєкт, який фінансуватиме федеральний уряд до початку березня і запобігатиме шатдауну уряду, повідомляє Reuters з посиланням на Білий дім.

Президент США Джо Байден підписав тимчасовий законопроєкт, який фінансуватиме федеральний уряд до початку березня і запобігатиме шатдауну уряду, повідомляє Reuter з посиланням на Білий дім.► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиНа сайті Білого Дому йдеться, що підписання тимчасового закону забезпечить «асигнування федеральним агентствам на 2024 фінансовий рік для продовження проектів та заходів, що фінансуються у чотирьох із 12 щорічних законопроєктів про асигнування до 1 березня 2024 року».

Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

На сайті Білого Дому йдеться, що підписання тимчасового закону забезпечить «асигнування федеральним агентствам на 2024 фінансовий рік для продовження проєктів та заходів, що фінансуються у чотирьох із 12 щорічних законопроєктів про асигнування до 1 березня 2024 року».

Оскільки США вдалося уникнути шатдауну, очікується, що наступний тиждень у Сенаті буде робочим. У палати представників, пише нардеп Ярослав Железняк, буде час ухвалити рішення щодо бюджету та пакет з питань мексиканського кордону та України.

На його думку «дуже-дуже ймовірно», то до 8 лютого може бути прийняте рішення щодо України.

Джерело: Мінфін
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