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19 січня 2024, 19:38

Фонд держмайна виставить на приватизацію готель «Україна» у центрі Києва

Фонд державного майна планує виставити на приватизацію готель «Україна» у Києві. Про це повідомив очільник ФДМУ Віталій Коваль на своїй сторінці у Facebook.

Фонд державного майна планує виставити на приватизацію готель «Україна» у Києві.
Фото: facebook.com/koval8

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«Відвідав державне підприємство, яке знаходиться у підпорядкуванні ФДМУ. Шість конференц-залів, кімнати для переговорів та фонд у 363 номери. Готель „Україна“ — працює і буде працювати», — зазначив Коваль.

Наразі через воєнний стан готель недозаповнений, але щомісяця тут проходять в середньому 15 конференцій. Для гостей пропонують зали, де можна розмістити від 10 до 250 людей. Є укриття, в якому розташована окрема аудиторія для заходів на 50 осіб. А також є паркінг на 80 автівок.

«Разом з тим, готель накопичив більше ніж 45 млн грн боргів. Тому у планах Фонду — його приватизація», — поділився Коваль.

Він наголосив, що завдання ФДМУ, щоб будь-яке підприємство, яке знаходиться в його управлінні, було прибутковим або знайшло нового ефективного власника.

«Під час війни маємо використовувати внутрішні резерви держави. А приватизація — це дохід в бюджет, із якого фінансуються Сили оборони. А також робочі місця, нові можливості для створення бізнесу і розвитку територій», — додав Коваль.

Джерело: Мінфін
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