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19 січня 2024, 19:16

Кабмін установив норми продажу цигарок та алкоголю в Duty Free

Сьогодні, 19 січня, Кабінет Міністрів прийняв рішення для ліквідації схеми ухилення від сплати податків при реалізації тютюнових виробів та алкогольних напоїв у магазинах безмитної торгівлі (Duty Free). Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Сьогодні, 19 січня, Кабінет Міністрів прийняв рішення для ліквідації схеми ухилення від сплати податків при реалізації тютюнових виробів та алкогольних напоїв у магазинах безмитної торгівлі (Duty Free).
Фото: airlife.ua

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Урядовим рішенням передбачено запровадження на час дії воєнного стану ефективного контролю за дотриманням обмежень з реалізації магазинами Duty Free тютюнових виробів і алкогольних напоїв одній особі протягом однієї доби (орієнтовно 2 пачки іноземних цигарок та 2 літри алкоголю).

З цією метою прийнятою постановою запроваджено Порядок обміну інформацією між Держприкордонслужбою, ДПС, Держмитслужбою та магазинами Duty Free для ідентифікації покупців алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

Проект постанови розроблено Мінфіном на виконання змін до Законодавства України, що набрали чинності 1 жовтня минулого року, якими, зокрема, передбачено заборону на час дії воєнного стану продажу в магазинах безмитної торгівлі тютюнових виробів і алкогольних напоїв вітчизняного виробництва, а також обмеження щодо продажу таких товарів іноземного виробництва.

У Мінфіні нагадали, що зазначені зміни до закону були ініційовані народними депутатами з метою протидії нелегальному обігу підакцизних товарів на внутрішньому ринку, значну частку яких складали товари, призначені для продажу в магазинах Duty Free або для експорту, тим самим уникаючи оподаткування.

Джерело: Мінфін
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