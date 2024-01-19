Кабмін установив норми продажу цигарок та алкоголю в Duty Free

Сьогодні, 19 січня, Кабінет Міністрів прийняв рішення для ліквідації схеми ухилення від сплати податків при реалізації тютюнових виробів та алкогольних напоїв у магазинах безмитної торгівлі (Duty Free). Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

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Урядовим рішенням передбачено запровадження на час дії воєнного стану ефективного контролю за дотриманням обмежень з реалізації магазинами Duty Free тютюнових виробів і алкогольних напоїв одній особі протягом однієї доби (орієнтовно 2 пачки іноземних цигарок та 2 літри алкоголю).

З цією метою прийнятою постановою запроваджено Порядок обміну інформацією між Держприкордонслужбою, ДПС, Держмитслужбою та магазинами Duty Free для ідентифікації покупців алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

Проект постанови розроблено Мінфіном на виконання змін до Законодавства України, що набрали чинності 1 жовтня минулого року, якими, зокрема, передбачено заборону на час дії воєнного стану продажу в магазинах безмитної торгівлі тютюнових виробів і алкогольних напоїв вітчизняного виробництва, а також обмеження щодо продажу таких товарів іноземного виробництва.

У Мінфіні нагадали, що зазначені зміни до закону були ініційовані народними депутатами з метою протидії нелегальному обігу підакцизних товарів на внутрішньому ринку, значну частку яких складали товари, призначені для продажу в магазинах Duty Free або для експорту, тим самим уникаючи оподаткування.