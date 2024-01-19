До закриття міжбанку курс долара знизився на 15 копійок у купівлі та на 17 копійок у продажу. Євро подешевшало на 12 копійок у купівлі та на 15 копійок у продажу.
19 січня 2024, 17:32
Курс валют на вечір 19 січня: євро та долар продовжують стрімко дешевшати на міжбанку
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Відкриття 19 січня
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Закриття 19 січня
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Зміни
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37,66/37,69
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37,51/37,52
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15/17
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40,93/40,97
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40,81/40,82
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12/15
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,77−38,30 грн. Євро купують за 41,20 грн, а продають за 41,85 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,10−38,25, євро — 41,55−41,70 грн.
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Джерело: Мінфін
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