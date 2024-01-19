Курс валют на вечір 19 січня: євро та долар продовжують стрімко дешевшати на міжбанку

До закриття міжбанку курс долара знизився на 15 копійок у купівлі та на 17 копійок у продажу. Євро подешевшало на 12 копійок у купівлі та на 15 копійок у продажу.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Валюта Відкриття 19 січня Закриття 19 січня Зміни долар 37,66/37,69 37,51/37,52 15/17 євро 40,93/40,97 40,81/40,82 12/15

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,77−38,30 грн. Євро купують за 41,20 грн, а продають за 41,85 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,10−38,25, євро — 41,55−41,70 грн.

«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.