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19 січня 2024, 18:53

До групи радників голови НБУ приєдналися ще два експерти

До групи радників голови Національного банку України на громадських засадах приєдналися експерти зі світовим ім'ям — Стефан Інгвес та Девід Вавра. Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний на своїй сторінці у Facebook.

До групи радників голови Національного банку України на громадських засадах приєдналися експерти зі світовим ім'ям — Стефан Інгвес та Девід Вавра.
Фото: НБУ

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«Обидва — потужні фахівці в економічній царині, які, в тому числі, володіють важливим для нас досвідом побудови ефективної взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями, розуміються на всіх тонкощах та нюансах європейської системи управління у фінансовій сфері», — написав Пишний.

Стефан Інгвес

Голова Нацбанку повідомив, що Інгвес очолює правління Toronto centre. У 2006−2022 роках він працював головою центрального банку Швеції. Також очолював Базельський комітет з банківського нагляду, макропруденційного форуму країн Північної Європи та Балтії і Групу з управління центральними банками Банку міжнародних розрахунків. Входив до складу правління Європейської ради з системних ризиків (ESRB), Ради з фінансової стабільності та Керівного комітету.

Девід Вавра

За словами Пишного, Девіду Ваврі Національний банк завдячує глибокою експертною допомогою під час упровадження інфляційного таргетування в Україні. Він активно залучався і до підготовки Стратегії валютної лібералізації, яку регулятор презентував у липні, та впровадження керованої гнучкості курсу.

Вавра є керуючим партнером OGResearch та очолює правління Global Projection Model Institute. Він має величезний досвід консультацій центробанків та інших фінансових інституцій по всьому світу у сфері монетарної політики, розвитку фінансових ринків та макроекономічного прогнозування.

«Їх готовність долучитися до роботи з НБУ є свідченням високого рівня довіри, яку ми розбудовуємо з особливою увагою. До того ж певен, для міжнародних фахівців — це теж дуже цікавий професійний виклик, адже НБУ й Україна загалом сьогодні роблять те, чого ще ніхто ніколи не робив», — заявив Пишний.

Голова НБУ також нагадав, що рік тому вирішив переосмислити формат взаємодії з радниками та залучати фахівців високого міжнародного рівня, які мають глибоку експертизу в різних напрямах економічно-фінансової сфери. Першим Пишний запросив до команди Юрія Городніченка.

«Останні 12 місяців чітко показали, як розширилася внутрішня дискусія. Я вдячний Юрію за цю взаємодію, за участь в експертних консультаціях з монетарної політики, за внесок у розвиток дослідницької функції НБУ (він, зокрема, є головою академічного комітету, відповідального за підготовку Щорічної дослідницької конференції, а також членом редколегії Вісника НБУ)», — зазначив голова НБУ.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Артем Анатольевич
Артем Анатольевич
19 січня 2024, 19:37
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