Євросоюз заборонить готівкові розрахунки на суму понад 10 тисяч євро

Представники Європарламенту та країн ЄС погодили правила протидії відмиванню грошей, які передбачають, зокрема, заборону готівкових розрахунків на суму понад 10 000 євро . Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на АРА.

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«У майбутньому в Європейському Союзі будуть заборонені готівкові розрахунки на суму понад 10 тис. євро. У четвер учасники переговорів з Європейського парламенту та країн-членів погодили загальноєвропейські правила протидії відмиванню грошей, які покликані закрити прогалини в національному законодавстві. Торговці предметами розкоші також повинні будуть перевіряти особи своїх клієнтів і повідомляти владу про підозрілі транзакції», — йдеться у повідомленні.

Суворіші правила стосуватимуться, зокрема, торгівлі ювелірними виробами, дорогими автомобілями, приватними літаками і яхтами.

Згідно з угодою, з 2029 року новий закон також застосовуватиметься до фінансово сильних футбольних клубів, таких як німецькі «Баварія» та «Боруссія». Це пов’язано з тим, що професійний футбол з мільярдними інвестиціями з третіх країн вважається «потенційними воротами для відмивання грошей в Європі».

Контроль над криптовалютами та банківськими операціями

Також планується встановити суворіший контроль над криптовалютами та банківськими операціями багатіїв зі статками щонайменше 50 млн євро.

Закон ще має бути офіційно схвалений Європейським парламентом та країнами ЄС. Нові правила будуть контролюватися національними органами влади та координуватися новим Європейським агентством з боротьби з відмиванням грошей (Anti Money Laundering Authority — AMLA).