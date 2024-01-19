Громадяни України відсьогодні, з 19 січня, можуть замовити міжнародну доставку посвідчення водія до Болгарії, Франції, Нідерландах, Туреччині та Австрії. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
19 січня 2024, 14:46
Українці тепер можуть замовити міжнародну доставку посвідчення водія ще до п’яти країн
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Він також зазначив, що загалом відповідна послуга доступна вже у 17 країнах Європи.
«За майже 3 місяці від запровадження сервісу, отримали вже близько 3 тисяч заявок на виготовлення водійських документів. Найбільший попит у Польщі», — уточнив Клименко.
Терміни доставки
Міжнародна доставка здійснюється у терміни близько 15 днів.
Клименко також зазначив, що це одна з найпопулярніших сервісних послуг МВС за кордоном, тому відомство працює над розширенням списку країн, де вона буде доступною.
Джерело: Мінфін
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