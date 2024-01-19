Українці тепер можуть замовити міжнародну доставку посвідчення водія ще до п’яти країн

Громадяни України відсьогодні, з 19 січня, можуть замовити міжнародну доставку посвідчення водія до Болгарії, Франції, Нідерландах, Туреччині та Австрії. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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Він також зазначив, що загалом відповідна послуга доступна вже у 17 країнах Європи.

«За майже 3 місяці від запровадження сервісу, отримали вже близько 3 тисяч заявок на виготовлення водійських документів. Найбільший попит у Польщі», — уточнив Клименко.

Терміни доставки

Міжнародна доставка здійснюється у терміни близько 15 днів.

Клименко також зазначив, що це одна з найпопулярніших сервісних послуг МВС за кордоном, тому відомство працює над розширенням списку країн, де вона буде доступною.