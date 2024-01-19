Курс валют на 19 січня: долар та євро впали у банках й в обмінниках

У п'ятницю, 19 січня, на готівковому ринку курс долара знизився на 10 копійок у купівлі та у продажу. Євро подешевшало на 20 копійок у купівлі та на 15 копійок у продажу.

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Валютний ринок

В обмінниках долар втратив 10 копійок у продажу, а у купівлі не змінився. Курс євро у покупці втратив 15 копійок, а у продажу знизився на 10 копійок.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,80−38,35 грн. Євро купують за 41,20 грн, а продають за 41,95 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,20−38,30, євро — 41,55−41,80 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 37,6650−37,6900 грн/$. Торги євро проходять на рівні 40,9300−40,9700 грн/євро.

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