Національний банк України встановив на 19 січня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 37,70 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 19 копійок.
19 січня 2024, 8:01
Офіційний курс НБУ: Долар подешевшав на 19 копійок
Валютний ринок
НБУ на 19 січня встановив офіційний курс євро на рівні 41,01 грн.
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Джерело: Мінфін
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