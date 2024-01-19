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19 січня 2024, 17:00

UNIQA та ВБО «Даун синдром»: 10-річчя продуктивної співпраці

Страхова компанія «UNIQA» та Всеукраїнська благодійна організація «Даун синдром» наприкінці 2023 року відзначили 10-річчя партнерства. Усі ці роки UNIQA активно підтримує ВБО «Даун Синдром» — як фінансово, так і організаційно, долучаючись до проєктів спільноти.

«Даун Синдром» — об'єднання батьків дітей з синдромом Дауна, що працює в форматі благодійної організації вже 20 років, з 2003 року. Його місія — сприяння покращенню якості життя та формування нового майбутнього для дітей та дорослих з синдромом Дауна та їхніх родин в Україні.

Завдяки UNIQA фінансується Центр раннього розвитку — оплачуються індивідуальні та групові заняття з корекційними педагогами, логопедами, психологами, фізіотерапевтами, реабілітологами. Окрім консультацій лікарів, здійснюється психологічна та інформаційна підтримка родин з питань виховання, догляду, соціалізації та самообслуговування діток. Такі заходи допомагають малюкам успішно розвиватись та підготуватись до навчання в дитячих закладах, а батькам — набути необхідних знань.

Крім того, UNIQA активно залучена у проєктах спільноти. Так, у 2023 році компанія організувала український переклад серії вебінарів, які проводила EDSA (European Down Syndrome Association). Завдяки цьому батьки дітей з особливостями інтелектуального розвитку почули поради щодо практичних занять, дізналися про нові наукові дослідження щодо лікування, а також про можливості майбутнього працевлаштування дітей (загальноєвропейську мережу компаній сфери гостинності Valueable, що працює за підтримки Європейської Комісії у 7 країнах).

«Наша співпраця з ВБО „Даун Синдром“ — це свідома та постійна підтримка сімей, в яких є діти з особливими потребами, — каже Олена Ульє, Голова правління СК „UNIQA“. — Соціальна інклюзія і дотримання рівноправ'я для вразливих верств суспільства — одна з ключових цінностей нашої компанії та усієї міжнародної групи UNIQA Group. Особливо важлива підтримка таких сімей зараз, під час війни, коли чимало з них стали вимушеними переселенцями, залишились без роботи та домівок».

До свого 20-річчя ВБО «Даун Синдром» зняли фільм «Двадцятирічні. Квиток у доросле життя». Мета фільму — показати широкій аудиторії, що синдром Дауна не вирок, і що створення інклюзивного суспільства є запорукою нормальної інтеграції людей з інвалідністю в соціальне середовище.

Подивитись фільм можна за посиланням.

Джерело: Мінфін
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