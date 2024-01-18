Курс валют на вечір 18 січня: євро та долар різко пішли вниз на міжбанку

До закриття міжбанку курс долара впав на 17 копійок у купівлі та на 22 копійки у продажу. Євро впало на 29 копійок у купівлі та на 34 копійки у продажу.

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Валюта Відкриття 18 січня Закриття 18 січня Зміни долар 37,83/37,90 37,66/37,68 17/22 євро 41,19/41,25 40,90/40,91 29/34

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,90−38,45 грн. Євро купують за 41,40 грн, а продають за 42,10 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,20−38,40, євро — 41,70−41,90 грн.

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