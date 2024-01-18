До закриття міжбанку курс долара впав на 17 копійок у купівлі та на 22 копійки у продажу. Євро впало на 29 копійок у купівлі та на 34 копійки у продажу.
18 січня 2024, 17:38
Курс валют на вечір 18 січня: євро та долар різко пішли вниз на міжбанку
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Відкриття 18 січня
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Закриття 18 січня
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Зміни
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37,83/37,90
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37,66/37,68
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17/22
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41,19/41,25
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40,90/40,91
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29/34
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,90−38,45 грн. Євро купують за 41,40 грн, а продають за 42,10 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,20−38,40, євро — 41,70−41,90 грн.
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Джерело: Мінфін
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