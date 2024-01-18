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18 січня 2024, 18:30

Україна почала переговори про підтримку партнерами повернення біженців

Український уряд розпочав переговори з партнерами в питанні допомоги біженцям при поверненні в Україну. Про це повідомив заступник міністра економіки — торговий представник країни Тарас Качка на панельній дискусії в Українському домі в Давосі, передає «Інтерфакс-Україна».

Український уряд розпочав переговори з партнерами в питанні допомоги біженцям при поверненні в Україну.
Фото:bbc.com

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«Я думаю, що добре насправді те, що наші партнери допомагають українцям інтегруватися в суспільство, де вони живуть. Але водночас вони не маніпулюють, що вони не хочуть, щоб ті повернулися в Україну. І ми бачимо бажання мати певну таку спільну політику в цій галузі», — сказав Качка.

За його словами, український уряд і німецький уряд могли б надати допомогу в поверненні біженців в Україну з Німеччини.

Зокрема, українська сторона може надати підтримку щодо інфраструктури, квартири та робочих місць, а німецька — переспрямувати частину соцдопомоги українським біженцям на допомогу в поверненні в Україну.

«Зараз тільки почалися переговори з партнерами на цю тему, це буде не цього року і не наступного, але пізніше буде», — зазначив Качка.

Водночас він визнав, що це буде питання конкуренції, оскільки на відміну від часів вступу Польщі до ЄС країни-члени Євросоюзу сьогодні зацікавлені в залученні такої робочої сили, як українці, які не створюють міграційних проблем.

«Звичайно, тут ми виходимо знову на питання привабливої економічної політики, залучення інвестицій», — додав торговий представник України.

Він висловив сподівання, що Україні вдасться виробити таку спільну політику з країнами ЄС щодо сприяння повернення українців додому.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 18

+
+45
Riojas
Riojas
18 січня 2024, 18:35
#
Дайте угадаю, особенно политику возвращения мужчин призывного возраста
+
+11
financialGenius
financialGenius
18 січня 2024, 18:52
#
ЕС не будет нарушать права человека … с Сирии никого обратно Германия не отправляет , можно не переживать по этому поводу . Хотя сирийцы нелегально попадают в Германию и по приезду просят убежище …
+
+30
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
18 січня 2024, 18:59
#
Немає загрози наступу російської армії через Сірію на Берлін. Чого не скажеш про Україну. Німці не будуть воювати з росіянами і дивитись на українських ухилянтів які видають себе за біженців
+
0
82845392
82845392
18 січня 2024, 19:38
#
Для немцев сейчас и через Украину нет никакой угрозы, об этом они уже 20 раз заявили.
+
0
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
18 січня 2024, 19:49
#
Ти на мапу подивись. Через Україну і Польшу проходить дорога на Берлін
+
+8
financialGenius
financialGenius
18 січня 2024, 18:49
#
А у беженцев спрашивать будут? Может беженцы сами захотят остаться … плюс нужно понимать что военное положение закончиться и откроются границы для всех , тогда можно будет смотреть кто куда поедет , мужчины к женам или семьями возвращаться будут и вопрос куда и предоставят ли им помощь и жилье у кого его не осталось … то что наши хотят получить средства беженцев то понятно … непонятно что они на эти средства дадут людям которые реально хотят вернуться … но с каждым законом и нововведением и каждым годом войны все меньше таких …
+
+15
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
18 січня 2024, 19:02
#
В Німеччині мало хто працює. Жінки кажуть їм нема коли, треба дітей виховувати. Тож коли в них заберуть виплати вони всі повернуться в Україну
+
+11
financialGenius
financialGenius
18 січня 2024, 19:05
#
Вы далеки от реалиев в Германии или у меня нет в окружении беженцев которые не работают , за исключение предпенсионного и пенсионного возраста … давайте начнём с главного — в первую очередь нужно что бы война закончилась … а уже потом все ихние инициативы …
+
0
financialGenius
financialGenius
18 січня 2024, 19:05
#
И почему их будут забирать ? У сирийцев не забирают, а у наших будут …
+
+15
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
18 січня 2024, 19:29
#
Хто працює тому виплати не потрібні. Всі інші повернуться в Україну
+
+25
stas12345
stas12345
18 січня 2024, 18:52
#
Памагити, рабы сбежали!!!
+
+15
Criptor82
Criptor82
18 січня 2024, 19:02
#
Підтримку в питаннях інфрастуктури, квартиру та роботу. Насмішив:)
+
+15
financialGenius
financialGenius
18 січня 2024, 19:07
#
Та получат деньги и попилят как всегда или выделят своим на постройку дома на 20 семей за миллиард …
+
0
voroninavav
voroninavav
18 січня 2024, 19:05
#
Поки в Україні війна, немає можливості змусити людей повернутися, щоб ризикувати своїм життям, як тільки Україна переможе і стане безпечно, багато сімей будуть раді повернутися назад і водночас отримати певну винагороду від країни, чому б і ні?
+
+15
financialGenius
financialGenius
18 січня 2024, 19:08
#
Было бы как вы думаете , наши б не бегали по Европе и не думали про это уже сейчас)
+
+15
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
18 січня 2024, 19:32
#
Є можливість зменшити соцвиплати. Тоді вони самі повернуться в Україну
+
0
82845392
82845392
18 січня 2024, 19:59
#
Вернутся, да. Самые ленивые и беспомощные. Как раз то, что нужно.
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
18 січня 2024, 19:35
#
Як виявилося — до останнього українця і не лише в Україні.
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