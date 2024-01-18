Головний виконавчий директор Google Сундар Пічаї попередив про нові скорочення штату в поточному році, пише CNBC з посиланням на лист гендиректора співробітникам компанії, який опинився в розпорядженні видання.
18 січня 2024, 16:40
Глава Google попередив співробітників про нові звільнення
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«У нас амбітні цілі, і цього року ми інвестуватимемо в наші основні пріоритети, — написав Пічаї. — Реальність така, що для того, щоб мати можливість таких інвестицій, нам потрібно приймати непрості рішення».
У січні 2023 року компанія анонсувала скорочення 12 тис. робочих місць, або приблизно 6% штату.
Звільнення не будуть такими масштабними, як минулого року, і «зачеплять не кожну команду», зазначив Пічаї.
Акції Alphabet дорожчають на 0,4% на попередніх торгах у четвер. За минулий рік капіталізація компанії підскочила на 55%.
Джерело: Мінфін
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