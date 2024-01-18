Доходи росії від експорту нафти впали до піврічного мінімуму

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У щомісячному звіті IEA зазначається, що три найбільші світові виробники заробили $14,4 млрд від продажу нафти і нафтопродуктів за кордон у грудні, що майже на 9% менше, ніж попереднього місяця.

«Знижки на російську нафту збільшилися, а ціни на нафту знизилися», — йдеться у повідомленні.

Внаслідок цього доходи впали, навіть попри те, що рф збільшила експорт нафти за кордон до 7,8 млн барелів на день, що є найвищим показником із березня.

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Видання нагадує, що, намагаючись зменшити потік нафтодоларів до російської казни, які рф використовує для фінансування війни в Україні, не порушуючи при цьому поточні поставки нафти на світовий ринок, західні країни та їхні союзники запровадили санкції проти Кремля. Зокрема, G7 встановила обмеження на продаж російської нафти на рівні $60 за барель.