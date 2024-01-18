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18 січня 2024, 13:05

Румунські фермери заблокували ще один пункт пропуску з Україною

Румунські фермери заблокували технікою пункт пропуску «Халмеу-Дякове». Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби.

Румунські фермери заблокували технікою пункт пропуску «Халмеу-Дякове».
Фото: pixabay.com

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«Станом на сьогоднішній ранок, 18 січня, румунська сторона поінформувала, що перед міжнародним пунктом пропуску „Халмеу-Дякове“ фермери перекрили рух вантажних транспортних засобів. Блокування здійснюється великою сільськогосподарською технікою», — ідеться у повідомленні.

Зазначається, що рух на виїзд з України вантажівок тимчасово призупинено з метою недопущення блокування проїзду легкових авто.

Терміни проведення блокування наразі не відомі.

Зараз на виїзд з України очікують близько 10 вантажівок, а в «єЧерзі» зареєстровані 607 транспортних засобів.

Нагадаємо

В Румунії також блокують два пункти пропуску з Україною — «Сірет-Порубне» та «Вікову-де-Сус — Красноїльськ» попри досягнення угоди з урядом.

16 січня Міністерство сільського господарства Румунії та представники основних сільськогосподарських організацій досягли угоди, в результаті якої були задоволені кілька вимог фермерів, які протестували протягом шести днів та блокували кордон з Україною.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
18 січня 2024, 13:11
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Мой любимый «Дьяково»…
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