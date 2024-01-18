Країни Балтії підтримують ідею включити російське та білоруське зерно в пакет санкцій Європейського союзу. Про це повідомив міністр транспорту та комунікацій Литви Марюс Скуодіс після зустрічі зі своїми колегами з Латвії та Естонії, пише TV3.lt.
Країни Балтії підтримують заборону імпорту російського та білоруського зерна до ЄС
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Що відомо
Скуодіс 17 січня обговорив питання посилення санкцій проти росії та білорусі з міністром клімату Естонії Крістеном Міхалом і міністром транспорту Латвії Каспарсом Брішкенсом.
За його словами, країнам Балтії необхідно координувати всі дії, уникаючи індивідуальних національних ініціатив і продовжувати обмін інформацією з питань транспорту, зокрема поставок зерна.
«Країни Балтії підтримали б включення в пакет санкцій ЄС імпорту зерна з росії та білорусі до Євросоюзу», — заявив Скуодіс.
Раніше він повідомив, що транзитом через Литву транспортується мало російського зерна, більшість поставок йде через Латвію, і це — «велика проблема».
Нагадаємо
Міністр сільського господарства Литви Кястутіс Навіцкас заявляв, що санкції ЄС не поширюються на продовольчі товари з росії, але імпорт зерна в ЄС можливо обмежити заборонами, пов’язаними з транспортуванням, хоча «прийняти таке рішення Брюсселя буде важко».
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