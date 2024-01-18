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18 січня 2024, 13:25

Synopsys має намір вкласти $35 мільярдів у придбання Ansys

Компанія Synopsys повідомила, що має намір придбати Ansys за $35 мільярдів. Для купівлі передбачається використання готівки та цінних паперів. Ця угода стане найбільшою в IT-сегменті з того часу, як Broadcom придбала VMware, що займається виробництвом програмного забезпечення. Ця покупка, за інформацією експертів LBLV, була здійснена наприкінці осені 2023-го й оцінювалася в 69 мільярдів доларів.

Компанія Synopsys повідомила, що має намір придбати Ansys за $35 мільярдів.

У зв'язку з цим можна говорити про нові масштабні угоди, оскільки настрої в економіці стають все кращими. Крім того, частина спроб антимонопольних регуляторів зірвати угоди закінчилася провалом. У зв'язку з цим керівництво деяких фірм сильніше схиляється до поглинання.

Покупка дозволить Synopsys краще відповідати актуальним ринковим реаліям

За умовами угоди вартість окремого цінного паперу Ansys склала $390,19, що є премією в приблизно 29% відносно підсумків торгів 21 грудня. Після завершення купівлі на ринку з'явиться новий великий гравець у сильно консолідованому сегменті індустрії ПЗ для бізнесу, що призводить до посилення невизначеності в галузі регулювання. Поява звісток про операцію призвела до збільшення вартості акцій Synopsys на 3,8%, до $513 та падіння котирувань Ansys на 4,8%, до $329,86.

Купівлю планують здійснити на тлі прагнення подібних NVidia найбільших гравців створювати набагато складніші процесори, що включають безліч елементів, повідомляють lblv.com. Крім того, вони займаються проєктуванням великомасштабних обчислювальних систем, призначених для розміщення таких процесорів. Synopsys постачає інструментарій для проєктування мікрочипів, а Ansys займається виробництвом ПЗ, що оцінює більші системи, куди ці чіпи зрештою потрапляють.

Олександр Миронов, фінансовий аналітик LBLV

Джерело: Мінфін
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