Валюти Азії знизилися на тлі зміцнення долара

Більшість азіатських валют мало змінилися в четвер після різких втрат на попередній сесії, а долар трохи зійшов з місячного максимуму, оскільки сильні дані щодо роздрібних продажів у США викликали сумніви щодо швидкого зниження ставки Федеральною резервною системою. Про це пише Investing.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Азіатські ринки

Настрої на азіатських ринках залишаються слабкими після м'якших, ніж очікувалося, даних щодо ВВП Китаю, які показали, що найбільша економіка регіону бореться з млявим відновленням після кризи.

Юань не змінився, опустившись до найнижчого рівня майже за 2 місяці. Однак подальші втрати валюти були обмежені сильнішою, ніж очікувалося, фіксацією середнього курсу юаню Народним банком Китаю.

Проте перспективи юаня залишаються похмурими, оскільки центробанк зіткнувся з млявим зростанням та обмеженими можливостями підтримки валюти.

Побоювання з приводу Китаю вплинули на більшість азіатських валют, враховуючи домінуюче становище країни як торгового центру у регіоні.

У четвер австралійський долар зріс на 0,3% після падіння до більш ніж місячного мінімуму на попередній сесії.

Дані праці показали, що зайнятість в Австралії несподівано впала в грудні, хоча ринок праці в цілому залишається відносно напруженим.

Сінгапурський долар, який також має значний вплив на торгівлю з Китаєм, трохи зріс після падіння до двомісячного мінімуму в середу, тоді як тайванський долар залишається поблизу двомісячного мінімуму.

Напередодні виходу в п'ятницю ключових даних щодо індексу споживчих цін (CPI), які, як очікується, покажуть стійке зниження інфляції, японська єна залишилася на рівні мінімуму за 1,5 місяці. Очікується, що ці дані не дадуть Банку Японії стимулу для початку посилення його надм'якої політики, що несприятливо позначиться на курсі єни.

У 2023 році ієна виявилася серед азіатських валют з найгіршими показниками, при цьому ключовим фактором тиску на неї стала прірва між американською і японською відсотковими ставками. Ця тенденція, найімовірніше, продовжиться у найближчому майбутньому, оскільки трейдери ще більше скоротили очікування щодо швидкого зниження процентної ставки ФРС.

Південнокорейський вон зріс на 0,1% з мінімуму за 2,5 місяці, тоді як індійська рупія залишилася поблизу рекордних мінімумів.

Дані щодо роздрібних продажів у США за грудень виявилися сильнішими за очікування, що ще більше підтвердило нещодавні коментарі представників ФРС про те, що банк підвищуватиме ставку довше.

Дані з роздрібних продажів вийшли після сильніших даних щодо інфляції CPI та зайнятості в несільськогосподарському секторі країни за грудень. Зміцнення економіки США дає ФРС більше можливостей підвищення ставки протягом багато часу.

Дані також змусили трейдерів зменшити надії на березневе зниження ставки ФРС, за даними інструменту моніторингу ставки. Трейдери зараз оцінюють можливість зниження ставки на 25 базисних пунктів у березні на 61,8% порівняно з 67,3%, що спостерігалися тиждень тому.