Ціни на нафту зростають на тлі напруги на Близькому Сході та скорочення запасів у США

Ціни на нафту зросли в четвер, 18 січня, оскільки ОПЕК прогнозує відносно сильне зростання світового попиту на нафту протягом наступних двох років, а ринок стежить за перебоями у видобутку нафти в США на тлі сильних холодів. Про це повідомляє Reuters.

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Також ринок стежить за геополітичною напруженістю на Близькому Сході.

Ціни на нафту

Так, ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 21 цент, або на 0,3%, до $78,09 доларів за барель.

Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate зросли на 40 центів, або на 0,6%, до $72,96 за барель.

Прогноз

У своєму щомісячному звіті ОПЕК заявила, що світовий попит на нафту, як очікується, зросте на 1,85 млн барелів на добу у 2025 році, до 106,21 млн барелів на добу.

На 2024 рік ОПЕК прогнозує зростання попиту на 2,25 млн барелів на добу, що не змінилося порівняно з грудневим прогнозом.

«Ціни на нафту марки Brent залишаються в широкому діапазоні, як і протягом останніх двох тижнів, оскільки учасники ринку намагаються зважити змішану динаміку попиту та пропозиції на тлі геополітичної напруженості», — зазначили аналітики IG.

Несподіване збільшення запасів нафти в США та складні умови відновлення в Китаї продовжують кидати тінь на перспективи попиту на нафту, хоча ринок залишається настороженим щодо геополітичного розвитку, додали в IG.

Тим часом у найбільшому нафтовидобувному штаті США Північна Дакота температура нижче нуля градусів за Фаренгейтом (-18 градусів за Цельсієм) призвела до падіння видобутку нафти на 650−700 тис. барелів на добу, що становить менше половини звичайного рівня.