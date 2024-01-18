Курс валют на 18 січня: долар в банках подешевшав на 10 копійок, євро — на 25

У четвер, 18 січня, на готівковому ринку курс долара знизився на 10 копійок у купівлі та у продажу. Євро подешевшало на 10 копійок у купівлі та на 25 копійок у продажу.

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Валютний ринок

В обмінниках долар втратив 5 копійок у купівлі та 7 копійок у продажу. Курс євро у покупці втратив 3 копійки, а у продажу знизився на 15 копійок.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,90−38,50 грн. Євро купують за 41,50 грн, а продають за 42,15 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,35−38,48, євро — 41,80−42,00 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 37,83−37,90 грн/$. Торги євро проходять на рівні 41,19−41,25 грн/євро.

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