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18 січня 2024, 11:13

Трамп пообіцяв заборонити створення CBDC, Binance спалила понад 2 млн токенів BNB: що нового на ринку

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.
Фото: pixabay.com

Дональд Трамп пообіцяв заборонити створення CBDC

Американський політик Дональд Трамп сказав, що заборонить створення цифрової валюти центрального банку (CBDC), якщо його знову оберуть президентом США. Про це повідомляє Coindesk з посиланням на його заяву, зроблену під час виступу в Нью-Гемпширі.

«Як ваш президент, я ніколи не дозволю створити цифрову валюту центрального банку. Це буде небезпечна загроза свободі, і я не дозволю їй прийти в Америку. CBDC дасть федеральному уряду абсолютний контроль над вашими грошима. Вони можуть забрати ваші кошти, а ви навіть не дізнаєтеся, що їх немає», — заявив Трамп.

Gemini отримала ліцензію постачальника послуг віртуальних активів у Франції

Криптовалютна біржа Gemini отримала ліцензію постачальника послуг віртуальних активів (VASP) у Франції. Компанія готується до виходу на криптовалютний ринок країни. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Ліцензію видало Управління з фінансових ринків Франції (AMF). Завершення реєстрації дає змогу компанії почати надавати послуги для інституційних і роздрібних клієнтів.

У Gemini заявили, що платформа почне роботу на території Франції найближчими тижнями. Після запуску сервісів тутешні клієнти отримають доступ до більш ніж 70 активів на сайті та в мобільному застосунку компанії.

Біржа також надасть користувачам можливість використовувати «високопродуктивну» платформу ActiveTrader. До того ж інституційні клієнти отримають доступ до електронного рішення для позабіржової торгівлі Gemini eOTC.

Представники біржі зазначили, що в грудні 2023 року обсяг спотових торгів на платформі склав $1,58 млрд. Це на 26,4 % більше, ніж попереднього місяця.

Binance спалила понад 2 млн токенів BNB на $636 мільйонів

В середу, 17 січня, криптовалютна біржа Binance провела 26 щоквартальне спалювання токенів BNB. У результаті, вона вивела з обігу 2 141 487 BNB на загальну суму приблизно $636 млн на момент написання.

Згідно з повідомленням у блозі, процедуру спалювання проводили в рамках програм Pioneer Burn і Auto-Burn. Зазначимо, компанія планує спалити 50% від загальної пропозиції монет, щоб досягти обсягу 100 млн BNB.

Нагадаємо, у грудні 2021 року Binance впровадила механізм автоматичного спалювання BNB. Його завдання — підтримувати дефляційний характер активу шляхом ліквідації «надлишків» пропозиції токена.

За даними порталу BNBBurn, наступного разу криптобіржа спалить майже 2,02 млн токенів BNB. На момент написання актив торгується поблизу $313, згідно з TradingView. За останні 30 днів курс BNB зріс більш ніж на 30%.

Трейдер заробив $1 мільйон на мем-токені завдяки Ілону Маску

Невідомий користувач заробив $1 млн на токені TROLL. Про це повідомили аналітики Lookonchain.

9 січня Ілон Маск змінив підпис у своєму X-акаунті на «(CTO) Chief Troll Officer» (Головний троль). Помітивши це, трейдер вивів 4,313 ETH ($10 113) з Binance і витратив 4,3 ETH на купівлю 19,37 трлн TROLL.

Потім користувач продав 9,37 трлн TROLL за 5,318 ETH ($12 467), щоб повернути вартість.

Ціна монет, що залишилися на його балансі, тоді становила $295. Однак протягом десяти днів котирування токена зросло більш ніж на 30 000%. Наразі він володіє 10 трлн TROLL на суму $1,03 млн.

Джерело: Мінфін
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