Трамп пообіцяв заборонити створення CBDC, Binance спалила понад 2 млн токенів BNB: що нового на ринку

Дональд Трамп пообіцяв заборонити створення CBDC

Американський політик Дональд Трамп сказав, що заборонить створення цифрової валюти центрального банку (CBDC), якщо його знову оберуть президентом США. Про це повідомляє Coindesk з посиланням на його заяву, зроблену під час виступу в Нью-Гемпширі.

«Як ваш президент, я ніколи не дозволю створити цифрову валюту центрального банку. Це буде небезпечна загроза свободі, і я не дозволю їй прийти в Америку. CBDC дасть федеральному уряду абсолютний контроль над вашими грошима. Вони можуть забрати ваші кошти, а ви навіть не дізнаєтеся, що їх немає», — заявив Трамп.

Gemini отримала ліцензію постачальника послуг віртуальних активів у Франції

Криптовалютна біржа Gemini отримала ліцензію постачальника послуг віртуальних активів (VASP) у Франції. Компанія готується до виходу на криптовалютний ринок країни. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Ліцензію видало Управління з фінансових ринків Франції (AMF). Завершення реєстрації дає змогу компанії почати надавати послуги для інституційних і роздрібних клієнтів.

У Gemini заявили, що платформа почне роботу на території Франції найближчими тижнями. Після запуску сервісів тутешні клієнти отримають доступ до більш ніж 70 активів на сайті та в мобільному застосунку компанії.

Біржа також надасть користувачам можливість використовувати «високопродуктивну» платформу ActiveTrader. До того ж інституційні клієнти отримають доступ до електронного рішення для позабіржової торгівлі Gemini eOTC.

Представники біржі зазначили, що в грудні 2023 року обсяг спотових торгів на платформі склав $1,58 млрд. Це на 26,4 % більше, ніж попереднього місяця.

Binance спалила понад 2 млн токенів BNB на $636 мільйонів

В середу, 17 січня, криптовалютна біржа Binance провела 26 щоквартальне спалювання токенів BNB. У результаті, вона вивела з обігу 2 141 487 BNB на загальну суму приблизно $636 млн на момент написання.

Згідно з повідомленням у блозі, процедуру спалювання проводили в рамках програм Pioneer Burn і Auto-Burn. Зазначимо, компанія планує спалити 50% від загальної пропозиції монет, щоб досягти обсягу 100 млн BNB.

Нагадаємо, у грудні 2021 року Binance впровадила механізм автоматичного спалювання BNB. Його завдання — підтримувати дефляційний характер активу шляхом ліквідації «надлишків» пропозиції токена.

За даними порталу BNBBurn, наступного разу криптобіржа спалить майже 2,02 млн токенів BNB. На момент написання актив торгується поблизу $313, згідно з TradingView. За останні 30 днів курс BNB зріс більш ніж на 30%.

Трейдер заробив $1 мільйон на мем-токені завдяки Ілону Маску

Невідомий користувач заробив $1 млн на токені TROLL. Про це повідомили аналітики Lookonchain.

9 січня Ілон Маск змінив підпис у своєму X-акаунті на «(CTO) Chief Troll Officer» (Головний троль). Помітивши це, трейдер вивів 4,313 ETH ($10 113) з Binance і витратив 4,3 ETH на купівлю 19,37 трлн TROLL.

Потім користувач продав 9,37 трлн TROLL за 5,318 ETH ($12 467), щоб повернути вартість.

Ціна монет, що залишилися на його балансі, тоді становила $295. Однак протягом десяти днів котирування токена зросло більш ніж на 30 000%. Наразі він володіє 10 трлн TROLL на суму $1,03 млн.