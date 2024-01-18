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18 січня 2024, 8:53

Компенсація за знищене житло: 95 українських родин уже придбали нову нерухомість

В Україні 95 родин уже отримали компенсації за знищене росіянами житло та придбали собі нерухомість, використовуючи житлові сертифікати. Про це у фейсбуці повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

В Україні 95 родин уже отримали компенсації за знищене росіянами житло та придбали собі нерухомість, використовуючи житлові сертифікати.
Фото:depositphotos

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«Бачимо вже більш широку географію. Нове житло люди купували у Чернігівській, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Тернопільській, Львівській областях та у Києві. Бачимо також тенденцію у виборі житла в межах того регіону, де знаходилося знищене. Переважно люди обирають квартири на вторинному ринку нерухомості», — зазначив Кубраков.

Компенсація за житло

За його словами, також уже понад 35 тис. сімей отримала компенсацію на загальну суму більше 3 млрд грн. Ці кошти люди зможуть використати для проведення поточних і капітальних ремонтів осель, які були пошкоджені внаслідок російської військової агресії.

Читайте: Компенсація за знищене житло: як отримати гроші та житлові сертифікати

Читайте: Уряд спростить процедуру отримання коштів за програмою «єВідновлення»

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Уряд 16 січня ухвалив постанову, яка вдосконалить механізм реалізації програми «єВідновлення».

Передбачаються, зокрема, наступні зміни:

  • спрощення процедури припинення права власності на знищений об'єкт;
  • покращення взаємодію міністерств щодо обміну інформацією;
  • наявність чіткого алгоритму оскарження дій Комісій;
  • оновлення порядку нарахування коштів та їх використання на будівництво приватного, садового або дачного будинку.

З грудня 2023 року для українців, чиє житло було пошкоджене внаслідок бойових дій, з'явилася зможуть отримати допомогу для проведення не лише термінового ремонту (сума компенсації — до 200 тис. грн), а і капітального ремонту своїх домівок.

Максимальна сума компенсації на цьому етапі: 350 тис. грн для відновлення квартири і 500 тис. грн для приватного будинку.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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LSD75
LSD75
18 січня 2024, 9:11
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Брехня
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