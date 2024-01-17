До закриття міжбанку курс долара впав на 8 копійок у купівлі та 5 копійок у продажу. Євро впало на 17 копійок у купівлі та на 13 копійок у продажу.
17 січня 2024, 17:29
Курс валют на вечір 17 січня: євро та долар впали на міжбанку
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Відкриття 17 січня
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Закриття 17 січня
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Зміни
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37,91/37,95
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37,83/37,90
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8/5
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41,21/41,24
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41,04/41,11
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17/13
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,00−38,60 грн. Євро купують за 41,60 грн, а продають за 42,40 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,40−38,55, євро — 41,83−42,15 грн.
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Джерело: Мінфін
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