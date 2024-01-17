Резервний фонд путіна за два роки «схуд»на $50 мільярдів

Обсяг Фонду національного добробуту (ФНБ) рф, створеного під керівництвом володимира путіна, станом на 1 січня 2024 року становив 11,97 трильйона рублів або $133,4 млрд в еквіваленті. Про це пише «Бізнес.Цензор».

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Як змінився обсяг

У грудні минулого року обсяг ФНБ зменшився на 1,5 трлн рублів або на $17,7 млрд, свідчать дані російського Мінфіну.

Наприкінці 2023 року Мінфін направив 2,9 трлн рублів із коштів ФНБ на покриття дефіциту федерального бюджету.

При цьому залишки коштів фонду на рахунках у євро були обнулені (на початок грудня минулого року вони становили 3,27 млрд євро). Відтак, у складі ФНБ залишилися лише рублі, золото та китайські юані.

Читайте: Резервний фонд путіна «схуд» за місяць на $8 мільярдів

При цьому обсяг ліквідних активів фонду впав до 5,01 трлн руб. ($55,88 млрд), порівняно із 6,75 трлн рублів ($75,9 млрд) станом на 1 грудня 2023 року. На початок 2022 року обсяг ліквідних коштів ФНБ оцінювався у 8,43 трильйона рублів або $113,5 млрд.

Станом на 1 січня 2024 року на рахунках ФНБ розміщено 227,33 млрд юанів, 358,96 тонн золота в знеособленій формі та 1,514 млрд руб. На депозитах у ВЕБ.рф розміщено 658,8 млрд руб., у боргові зобов'язання іноземних держав вкладено $3 млрд.