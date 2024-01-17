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17 січня 2024, 18:33

Українцям розповіли, як продовжити тимчасовий захист у Чехії

Українські шукачі притулку, які перебувають у Чехії, можуть продовжити тимчасовий захист до кінця березня 2025 року. Продовження тимчасового захисту відбувається у два етапи. Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

Українські шукачі притулку, які перебувають у Чехії, можуть продовжити тимчасовий захист до кінця березня 2025 року.
Фото: pixabay.com

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Перший крок. Онлайн-реєстрація

Необхідно створити обліковий запис на Інформаційному порталі для іноземців. Заповнити форму, вказавши необхідну інформацію, а також зазначити актуальне місце проживання та підтвердити його.

За наявності дітей віком до 15 років їх реєстрацію проводять уповноважені представники. Особи, які досягли 15 років, реєструються самостійно.

Останнім етапом онлайн-реєстрації є вибір дати та часу візиту до відділення МВС для вклеювання візової наклейки. Після цього тимчасовий захист буде автоматично продовжено до 30 вересня 2024 року.

Онлайн-реєстрацію потрібно пройти до 15 березня 2024 року.

Другий крок. Візит до відділення МВС

У зазначену під час онлайн-реєстрації дату необхідно відвідати відділення МВС. Слід враховувати, що змінити раніше обрану дату можна в особистому обліковому записі тільки з поважних причин.

Після візиту до поліцейського відділення і вклеювання візової наклейки тимчасовий захист буде продовжено до 31 березня 2025 року.

Відвідати відділення МВС потрібно до 30 вересня 2024 року.

Джерело: Мінфін
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