Фонд гарантування протягом 30 днів припинить виплати вкладникам Місто Банку

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«Після того, як цей термін спливе — виплати будуть припинені. Закликаємо вкладників Місто Банку звернутись до банків-агентів Фонду за відшкодуванням», — повідомили у Фонді.

Таким чином Фонд гарантування припинить виплату гарантованої суми відшкодування та затвердить ліквідаційний баланс АТ «Місто Банк».

Передісторія

Правління Національного банку 14 грудня 2020 року ухвалило рішення про віднесення Місто Банка до категорії неплатоспроможних у зв’язку зі зменшенням нормативів капіталу на 50 і більше відсотків від мінімального встановленого рівня.