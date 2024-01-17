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17 січня 2024, 16:44

Фонд гарантування протягом 30 днів припинить виплати вкладникам Місто Банку

З 16 січня вкладники Місто Банку зможуть отримати свої кошти лише протягом 30 днів. Про це йдеться у повідомленні ФГВФО.

З 16 січня вкладники Місто Банку зможуть отримати свої кошти лише протягом 30 днів.
Фото:depositphotos

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«Після того, як цей термін спливе — виплати будуть припинені. Закликаємо вкладників Місто Банку звернутись до банків-агентів Фонду за відшкодуванням», — повідомили у Фонді.

Таким чином Фонд гарантування припинить виплату гарантованої суми відшкодування та затвердить ліквідаційний баланс АТ «Місто Банк».

Передісторія

Правління Національного банку 14 грудня 2020 року ухвалило рішення про віднесення Місто Банка до категорії неплатоспроможних у зв’язку зі зменшенням нормативів капіталу на 50 і більше відсотків від мінімального встановленого рівня.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Genna Smatko
Genna Smatko
17 січня 2024, 18:42
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Вот тебе и хвалённый 100% возрат средств. А те кто за границей как им быть, а 100% таких вкладчиков большинство. Всё плакали денежки. Были ваши стали наши?
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