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17 січня 2024, 16:02

ФДМУ повторно продає ринок «7-й кілометр» під Одесою

Фонд держмайна України виставив на повторний приватизаційний аукціон єдиний майновий комплекс ДП «ТВК» («7-й кілометр») під Одесою зі стартовою ціною 208,1 млн грн. Про це йдеться в повідомленні Фонду.

Фонд держмайна України виставив на повторний приватизаційний аукціон єдиний майновий комплекс ДП «ТВК» («7-й кілометр») під Одесою зі стартовою ціною 208,1 млн грн.

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Що входить до лоту

До лоту входить 39 одиниць нерухомості, розташовані за 7 км від Одеси у селищі Авангард.

Загальна площа приміщень, призначених під складсько-торгівельну діяльність, становить 35 тис. кв. м, площа земельної ділянки — 6,5 га.

Чистий прибуток підприємства за дев'ять місяців 2023 року становить 6,5 млн грн, при цьому поточна кредиторська заборгованість — 12,2 млн грн. До суми боргів також входить заборгованість із зарплати (6 тис. грн), податок на землю (86,8 тис. грн), податок на нерухомість (16,5 тис. грн), неоплачене відрахування частини чистого прибутку держпідприємства (1,4 млн грн).

Згідно з умовами приватизації, новий власник підприємства має погасити заборгованість протягом шести місяців після придбання активу, а також зберегти протягом цього періоду робочі місця працівників.

Аукціон призначено на 18 січня.

Нагадаємо

В грудні 2023 році лот було виставлено на аукціон за зниженою ціною 104,1 млн грн.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Genna Smatko
Genna Smatko
17 січня 2024, 18:44
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Скажем дружно нафиг нужно. Риск привышает выгоду.
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