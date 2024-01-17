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17 січня 2024, 14:06

Україна та Польща вперше провели аукціони з торгівлі електроенергією на європейській платформі

У вівторок, 16 січня, Україна та Польща провели перший спільний аукціон з розподілу доступу до пропускної спроможності міждержавних інтерконекторів на європейській платформі Joint Allocation Platform. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

У вівторок, 16 січня, Україна та Польща провели перший спільний аукціон з розподілу доступу до пропускної спроможності міждержавних інтерконекторів на європейській платформі Joint Allocation Platform.
Фото: pixabay.com

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Спільні добові аукціони на імпортному та експортному напрямку одночасно проводить Укренерго та польський оператор PSE для польських та українських учасників.

Зазначається, що максимальна пропускна спроможність на імпорт, яка була запропонована, склала 425 МВт. Аукціон проводився на добу постачання 18 січня.

Аукціон на експорт проводився з нульовими умовами через відсутність доступної пропускної спроможності.

За доступ до перетину змагалися європейські компанії. У результаті розподілена пропускна спроможність склала з 01:00 по 06:00 та з 22:00 по 24:00 — 425 МВт, на 21 годину — 292 МВт, а з 07:00 по 20:00 годину 0 МВт. Ціна на передачу склала 0,02 євро за МВт, тобто загалом за добу — 82,34 євро.

За правилами аукціону, український оператор системи передачі отримає 50% від цієї суми.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Три літри
Три літри
17 січня 2024, 14:59
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Згідно трендів Польща має перекрити мережу та вимагати заборони реєстрації енергокомпаній якщо власник з України
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